Zions Bancorporation Aktie
WKN: 856942 / ISIN: US9897011071
|
18.10.2026 07:01:06
Ausblick: Zions Bancorporation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zions Bancorporation wird am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,66 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zions Bancorporation ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Zions Bancorporation 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 889,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zions Bancorporation 1,25 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,01 USD, gegenüber 6,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 3,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zions Bancorporation
Analysen zu Zions Bancorporation
Aktien in diesem Artikel
|Zions Bancorporation
|56,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.