Ausblick: Zions Bancorporation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zions Bancorporation äußert sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD gegenüber 1,63 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zions Bancorporation in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 877,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,52 USD, wohingegen im Vorjahr noch 6,01 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,55 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at