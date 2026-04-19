Ausblick: Zions Bancorporation verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zions Bancorporation wird am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 856,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 28,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zions Bancorporation einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD eingefahren.

20 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,28 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,54 Milliarden USD, gegenüber 4,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at