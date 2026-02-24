ZipRecruite a Aktie

WKN DE: A3CQ3L / ISIN: US98980B1035

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: ZipRecruiter A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ZipRecruiter A lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,069 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,27 Prozent erhöht. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ZipRecruiter A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 112,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 111,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,412 USD je Aktie, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 449,4 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 474,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

