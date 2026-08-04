Ausblick: ZipRecruiter A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ZipRecruiter A wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ZipRecruiter A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 112,4 Millionen USD im Vergleich zu 112,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,088 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 451,1 Millionen USD im Vergleich zu 449,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at