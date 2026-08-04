ZipRecruite a Aktie
WKN DE: A3CQ3L / ISIN: US98980B1035
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: ZipRecruiter A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ZipRecruiter A wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ZipRecruiter A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 112,4 Millionen USD im Vergleich zu 112,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,088 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 451,1 Millionen USD im Vergleich zu 449,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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