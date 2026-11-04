Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Zoetis A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zoetis A wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie gegenüber 1,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zoetis A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,30 Milliarden USD im Vergleich zu 2,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,02 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,27 Milliarden USD, gegenüber 9,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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