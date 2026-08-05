Ausblick: Zoetis A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zoetis A veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,69 Prozent auf 2,50 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,87 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 9,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,47 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at