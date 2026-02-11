Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Zoetis A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zoetis A lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,32 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Zoetis A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,36 Milliarden USD aus.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,34 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,47 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 9,44 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 9,26 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
