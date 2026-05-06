Ausblick: Zoetis A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zoetis A wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,30 Milliarden USD gegenüber 2,22 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,02 USD, gegenüber 6,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 9,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at