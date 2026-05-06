Zoeti a Aktie

Zoeti a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Zoetis A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zoetis A wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,30 Milliarden USD gegenüber 2,22 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,02 USD, gegenüber 6,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 9,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zoetis Inc (A)

mehr Nachrichten