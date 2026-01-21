Ausblick: Zomato informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zomato lädt am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,141 INR je Aktie gegenüber 0,070 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 194,60 Prozent auf 159,23 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,652 INR im Vergleich zu 0,600 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 33 Analysten durchschnittlich bei 523,16 Milliarden INR, gegenüber 202,43 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

