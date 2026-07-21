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WKN DE: A3CU6G / ISIN: INE758T01015

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Zomato informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zomato wird am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,273 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zomato 0,030 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 179,45 Prozent auf 200,28 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 34 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,13 INR, gegenüber 0,400 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt 958,79 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 543,64 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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