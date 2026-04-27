Ausblick: Zomato präsentiert Quartalsergebnisse

Zomato äußert sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,139 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zomato 0,040 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Zomato nach den Prognosen von 21 Analysten 178,63 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 206,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 58,33 Milliarden INR umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,453 INR, gegenüber 0,600 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt 549,38 Milliarden INR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 202,43 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at