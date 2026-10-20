Zomato Aktie
WKN DE: A3CU6G / ISIN: INE758T01015
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Zomato stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zomato wird am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
10 Analysten schätzen, dass Zomato für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,246 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 20 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 233,68 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 71,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zomato einen Umsatz von 135,90 Milliarden INR eingefahren.
31 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,400 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 978,71 Milliarden INR, gegenüber 543,64 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Zomato stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Zomato informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Zomato präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S
|320,45
|-1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.