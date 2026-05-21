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WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017

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Kennzahlen im Überblick 21.05.2026 12:01:00

Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Zoom Communications-Bilanz.

Zoom Communications lädt am 21.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

26 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zoom Communications im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,810 USD je Aktie gewesen.

25 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,22 Milliarden USD - das würde einem Zuwachs von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,88 USD im Vergleich zu 6,18 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 5,08 Milliarden USD, gegenüber 4,87 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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