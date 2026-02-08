ZoomInfo Technologies Aktie
WKN DE: A2P5HE / ISIN: US98980F1049
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: ZoomInfo Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ZoomInfo Technologies wird am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,282 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 309,3 Millionen USD – ein Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ZoomInfo Technologies 309,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,05 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
