Ausblick: ZoomInfo Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ZoomInfo Technologies wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,286 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ZoomInfo Technologies ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 19 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,72 Prozent auf 299,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 318,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD aus. Im Vorjahr waren 0,380 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 1,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net