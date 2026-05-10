Ausblick: ZoomInfo Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZoomInfo Technologies veröffentlicht am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

21 Analysten schätzen, dass ZoomInfo Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,258 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 308,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 305,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,11 USD je Aktie, gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 1,26 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at