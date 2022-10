Ausblick: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology wird am 28.10.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,045 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 CNY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,86 Prozent auf 11,16 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,426 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,753 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,67 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 67,13 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at