Ausblick: Zoomlion Heavy Industry Science and Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology wird am 29.04.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,118 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 CNY erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 9,72 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 2,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Zoomlion Heavy Industry Science and Technology einen Umsatz von 10,01 Milliarden CNY eingefahren.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,413 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,277 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 46,81 Milliarden CNY, gegenüber 41,63 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at