Ausblick: zSpace stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

zSpace öffnet am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,500 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte zSpace noch -6,500 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll zSpace 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 21,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte zSpace 6,8 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -5,250 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -25,250 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 24,8 Millionen USD, gegenüber 27,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at