Ausblick: ZTE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZTE wird am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,397 CNY aus. Im letzten Jahr hatte ZTE einen Gewinn von 0,120 HKD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 42,56 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 33,80 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,57 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,91 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 138,18 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 131,51 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at