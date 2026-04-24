ZTE Aktie

ZTE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4ZP / ISIN: CNE1000004Y2

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24.04.2026 07:01:06

Ausblick: ZTE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZTE lädt am 25.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,449 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,550 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 34,13 Milliarden CNY für ZTE, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,25 Milliarden HKD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 CNY, gegenüber 1,27 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 148,47 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 144,69 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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