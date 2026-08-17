ZTO Express (Cayman a Aktie

ZTO Express (Cayman a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRQ5 / ISIN: KYG9897K1058

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: ZTO Express (Cayman) A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ZTO Express (Cayman) A stellt am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ZTO Express (Cayman) A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,92 HKD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,51 HKD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ZTO Express (Cayman) A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 16,82 Milliarden HKD im Vergleich zu 12,77 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 16,04 HKD, gegenüber 12,13 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 66,30 Milliarden HKD im Vergleich zu 53,25 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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