Ausblick: ZTO Express (Cayman) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ZTO Express (Cayman) A lädt am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,14 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ZTO Express (Cayman) A ein EPS von 0,410 USD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 14,34 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 1,80 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,38 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,49 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 48,60 Milliarden CNY, gegenüber 6,15 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at