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ZTO Express (Cayman a Aktie

ZTO Express (Cayman a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRQ5 / ISIN: KYG9897K1058

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: ZTO Express (Cayman) A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ZTO Express (Cayman) A wird am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 3,48 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,21 HKD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,97 Milliarden HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei ZTO Express (Cayman) A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,84 Milliarden HKD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,63 HKD im Vergleich zu 11,60 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 53,91 Milliarden HKD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 48,01 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at

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