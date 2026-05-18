Ausblick: ZTO Express (Cayman) A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ZTO Express (Cayman) A äußert sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,48 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,56 HKD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 14,41 Milliarden HKD – das wäre ein Zuwachs von 23,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,64 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,23 HKD im Vergleich zu 12,13 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 63,44 Milliarden HKD, gegenüber 53,25 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at