ZTO Express (Cayman a Aktie
WKN DE: A2PRQ5 / ISIN: KYG9897K1058
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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: ZTO Express (Cayman) A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ZTO Express (Cayman) A wird am 17.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,68 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ZTO Express (Cayman) A noch ein Gewinn pro Aktie von 3,35 HKD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 26,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 16,38 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,96 Milliarden HKD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,97 HKD, gegenüber 12,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 67,17 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,25 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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