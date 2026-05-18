Ausblick: ZTO Express (Cayman) A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ZTO Express (Cayman) A wird am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,07 CNY je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,70 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,50 Milliarden USD erzielt wurde.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,35 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 55,70 Milliarden CNY, gegenüber 6,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at