Zumiez Aktie

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WKN: A0EATL / ISIN: US9898171015

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03.06.2026 07:01:06

Ausblick: Zumiez gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Zumiez wird am 04.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zumiez für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,807 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 191,0 Millionen USD gegenüber 184,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,937 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 942,9 Millionen USD, gegenüber 929,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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