Ausblick: Zumiez stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zumiez äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,08 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zumiez 0,780 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Zumiez 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 290,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zumiez 279,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,799 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 928,4 Millionen USD im Vergleich zu 889,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

