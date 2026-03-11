Zumiez Aktie
WKN: A0EATL / ISIN: US9898171015
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Zumiez stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zumiez äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,08 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zumiez 0,780 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Zumiez 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 290,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Zumiez 279,2 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,799 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 928,4 Millionen USD im Vergleich zu 889,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zumiez Inc.
|
07:01
|Ausblick: Zumiez stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Zumiez stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Zumiez Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zumiez Inc.
|19,50
|3,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.