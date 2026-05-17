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17.05.2026 07:01:06

Ausblick: Zydus Wellness legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zydus Wellness veröffentlicht am 18.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,13 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Zydus Wellness 5,40 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 57,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,42 Milliarden INR gegenüber 9,13 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,21 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,90 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 38,89 Milliarden INR, gegenüber 27,09 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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