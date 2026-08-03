Ausblick: Zydus Wellness öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zydus Wellness wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,93 INR. Dies würde einer Verringerung von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Zydus Wellness 4,02 INR je Aktie vermeldete.

Zydus Wellness soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,66 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,70 INR, gegenüber 6,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 53,29 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 39,52 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at