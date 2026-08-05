Zymeworks Aktie
WKN DE: A3DSSN / ISIN: US98985Y1082
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Zymeworks gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Zymeworks wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Verlust von -0,541 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 88,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 48,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,080 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 302,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 106,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zymeworks Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Zymeworks gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Zymeworks informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Zymeworks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Zymeworks gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Zymeworks zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Zymeworks Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Zymeworks Inc Registered Shs
|20,41
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.