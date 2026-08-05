Ausblick: Zymeworks gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zymeworks wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Verlust von -0,541 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 5,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 88,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 48,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,080 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 302,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 106,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at