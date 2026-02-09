Auscan Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Auscan Resources hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auscan Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at