Auscan Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Auscan Resources hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,050 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,050 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at