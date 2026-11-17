Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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17.11.2026 23:26:00
Ausfälle bei der NSA, Apple und United Airlines
Apple-Logo" />
Die Reihe auffälliger Systemausfälle ist am Dienstag weitergegangen. Betroffen sind eine Reihe von Apple-Diensten und das interne Kommunikationsnetz der NSA.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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17.11.26
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17.11.26
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|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|29 740,00
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|Apple Inc.
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|0,23%
|United Airlines Holdings Inc Registered Shs
|98,00
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