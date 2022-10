Ausfälle und Verspätung wegen Warnstreiks bei Italiens Flugsicherung

ROM (dpa-AFX) - Wegen eines Warnstreiks bei der italienischen Flugsicherung müssen sich Reisende an diesem Freitag auf dem Weg aus oder nach Italien auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Betroffen seien etwa die Flughäfen in Rom, Mailand Malpensa und Venedig, teilte das zuständige Unternehmen Enav mit. Demnach müssen Reisende zwischen 8.00 und 20.00 Uhr mit Einschränkungen rechnen. Auch Flugverbindungen in Richtung Deutschland sind betroffen. Die italienische Ita Airways strich Flüge zwischen München und Rom, Düsseldorf und Mailand, Frankfurt am Main und Mailand sowie Stuttgart und Mailand. Der Billigflieger easyJet sagte etwa Flüge zwischen Berlin und Rom ab./jon/DP/stw