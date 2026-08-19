RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|Pay-TV-Kanäle
|
19.08.2026 13:16:00
Ausgebautes Fußball-Angebot bei Sky und RTL+: Aktie zeigt sich stabil
Rund drei Monate nach der Übernahme von Sky sortiert die RTL-Gruppe sein Pay-TV-Geschäft neu und vergrößert das Angebot. Die Rechte für die beiden kleinen Europapokal-Wettbewerbe gelten allerdings nur noch in dieser Saison, ehe sie zur nächsten Spielzeit zu DAZN wechseln.
In der Saison 2026/27 laufen bis zu zehn RTL-Live-Übertragungen der Europa und der Conference League auch auf Sky Sport, darunter in der Regel auch die Spiele mit deutscher Beteiligung. Für Kunden von RTL+ gibt es zusätzlich eine Konferenz. Außerdem gibt es eine Partie pro Spieltag im Free-TV bei RTL oder Nitro.
Drei DFB-Pokal-Partien im Free-TV
Im DFB-Pokal sind alle 63 Live-Spiele bei Sky Sport und erstmals auch auf RTL+ zu sehen. Dafür übernimmt RTL+ laut Mitteilung das vollständige Live-Signal von Sky inklusive der Konferenzen sowie der Vor- und Nachberichterstattung.
In der ersten Runde des Cup-Wettbewerbs gibt es zudem drei Partien, die frei zugänglich bei RTL zu sehen sind. Auftakt ist am Samstag (15.30 Uhr) das Gastspiel von Zweitligist Hertha BSC beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Das zweite RTL-Spiel ist am Montag (18.00 Uhr) die Partie des 1. FC Köln bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Eine Woche später geht es am 1. September mit Borussia Dortmunds Gastspiel beim Oberligisten HEBC Hamburg (20.45 Uhr) weiter.
Die Preise der Pay-Kanäle werden nicht erhöht. Für die Fußball-Übertragungen bei RTL+ benötigen Fans das Premiumpaket für 9,99 Euro im Monat. DFB- und Europapokal laufen im Paket Sky Sport für monatlich 24,99 Euro im Jahresabonnement. Für die 1. und 2. Liga ist allerdings das Bundesliga-Paket notwendig, das zurzeit im Angebot 24,99 Euro im Monat kostet.
Die RTL-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise auf Vortagesniveau bei 31,60 Euro.
/mrs/DP/stw
BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RTL
|
18.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein RTL-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.08.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
11.08.26
|ROUNDUP 2: RTL bestätigt Gewinnprognose für 2026 - Optimistischer für Streaming (dpa-AFX)
Analysen zu RTL
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|31,50
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sinkt leicht -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt verliert am Mittwoch leicht. Der deutsche Leitindex präsentiert sich zur Wochenmitte stabil. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.