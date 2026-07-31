KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.07.2026 11:59:40
"Ausgebrochene" KI bei OpenAI und Anthropic: Hätte die KI-Verordnung der EU davor geschützt?
Ein Vorfall bei OpenAI hat eine neue Debatte über KI-Regulierung entfacht. Nun ist es auch bei Anthropic passiert. In Europa treten demnächst verschärfte Regeln in Kraft. Worum geht's?Weiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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