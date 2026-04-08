Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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08.04.2026 16:25:00
Ausgerechnet jetzt: Sündteure 8-Terabyte-Version der Samsung SSD 870 Evo
Samsung erweitert die gut abgehangene SATA-SSD-Baureihe 870 Evo um eine Version mit 8 TByte Kapazität – zum Listenpreis von 2641 €. Im Handel ist sie billiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|210 500,00
|7,12%
|Samsung ADRs
|1 984,00
|0,20%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|139 600,00
|6,65%
|Samsung GDRS
|2 930,00
|-1,68%