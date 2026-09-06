RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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06.09.2026 15:02:00
Ausgeschlachtete RTX 5090 ohne Chips in Deutschland verkauft
Für 1800 Euro erwarb ein Mann eine Grafikkarte – und die machte kein Bild. Kein Wunder: GPU und RAM waren professionell entfernt. Ein klarer Betrug.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu RTX A-S
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12.08.26
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01.06.26
|Nvidia: RTX-Spark-Chip soll Markt für Windows-Laptops aufmischen (Spiegel Online)
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12.05.26
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Analysen zu RTX A-S
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