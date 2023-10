Ausgezeichnet als Pionier für Klimastrategien: FUCHS SE erhält den Global Transition Award (News mit Zusatzmaterial) EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): NachhaltigkeitAusgezeichnet als Pionier für Klimastrategien: FUCHS SE erhält den Global Transition Award (News mit Zusatzmaterial)19.10.2023 / 11:08 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ausgezeichnet als Pionier für Klimastrategien: FUCHS SE erhält den Global Transition AwardFUCHS SE ist Gewinner beim Global Transition Award 2023, der am 18. Oktober 2023 vom Handelsblatt zusammen mit dem wissenschaftlichen Partner right° verliehen wurde. Laut Jury gehört der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen zu den wegweisenden deutschen Unternehmen, die mit ihren Klimastrategien den Wandel in ein 1,5 °C konformes Wirtschaften vorantreiben. Bereits zum zweiten Mal erhält FUCHS einen renommierten Nachhaltigkeits-Award. Nach dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 als nachhaltigstes mittelständisches Unternehmen hat FUCHS nun den Global Transition Award 2023 in Düsseldorf entgegengenommen. Der Award wird vom Handelsblatt gemeinsam mit seinem wissenschaftlichen Partner right° sowie den weiteren Partnern Capgemini und Techem vergeben. FUCHS ist führend in der Klimaperformance, so die Jury. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine umfassenden Berichte über alle Emissionsteilbereiche aus sowie durch sein ehrgeiziges Ziel zur Reduktion der Emissionen innerhalb und außerhalb der Werkstore (Scope 3-Emissionen). FUCHS will bis 2040 zum Net-Zero-Unternehmen werden. Diese wissenschaftsbasierte Zielsetzung wird durch enge Zusammenarbeit auf globaler und lokaler Ebene unterstützt. Der Konzern investiert dafür intensiv in Forschung & Entwicklung, Defossilisierung und innovative Lösungen und bettet die Veränderungen in einen umfassenden Strategieprozess ein, der auch ein Augenmerk auf den kulturellen Wandel im Unternehmen legt.„Wir freuen uns sehr über die Anerkennung und die Auszeichnung unseres Engagements für Klimaneutralität im Rahmen unseres FUCHS2025-Transformationsprogramms“, erklärt Stefan Fuchs, CEO der FUCHS-Gruppe. „Den Award sehen wir als Wertschätzung und als Ermutigung, unseren Weg konsequent weiterzugehen. Besonders stolz bin ich auf unsere 6.000 Mitarbeiter*innen, die unsere Transformation aktiv mitgestalten. Um diesen Kulturwandel voranzureiben, haben wir in jeder unserer 56 Tochtergesellschaften so genannte Cultural Scouts nominiert, die sich einerseits für den lokalen Kulturwandel engagieren, aber auch ein innovationsförderndes Umfeld schaffen.“ Vorreiter für die SchmierstoffindustrieGemeinsam mit Lieferanten und Branchenverbänden entwickelt FUCHS Standards und Maßnahmen, um Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu quantifizieren und zu zertifizieren. Auch die Produkte selbst ermöglichen sowohl ökologisch als auch ökonomisch mehr Nachhaltigkeit bei den weiterverarbeitenden Kunden. Denn mit FUCHS-Schmierstofflösungen laufen Maschinen und Prozesse in nahezu allen Industrien und Anwendungsbereichen wesentlich effizienter und ressourcenschonender.Über den Global Transition AwardDer Global Transition Award würdigt Unternehmen, die aktiv zu einem 1,5 °C-konformen Wirtschaften beitragen. In Partnerschaft mit dem Climate Tech Unternehmen right° zeichnet der Award Unternehmen aus, die den Übergang in eine solche Zukunft mitgestalten und so einen neuen Klimastandard in der deutschen Wirtschaft setzen wollen. Ausgewählte Unternehmen werden hierbei aufgrund ihrer aktuellen sowie angestrebten Klimaperformance und einer Analyse ihrer Dekarbonisierungsstrategien bewertet. Besondere Anerkennung erhalten Unternehmen, die nicht nur ihre eigene Transformation vorantreiben, sondern auch innovative Lösungen für andere bereitstellen und damit den globalen Wandel in Richtung einer klimakonformen Neuausrichtung entscheidend vorantreiben. Über FUCHS1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2022 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro an 34 Produktionsstandorten und mit 56 operativen Gesellschaften. Mannheim, 19. Oktober 2023 FUCHS SEPublic RelationsEinsteinstraße 1168169 MannheimTelefon +49 621 3802-1104E-Mail: tina.vogel@fuchs.com Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:Global Transition Award: Global Transition Award › Together for a 1.5°C futureBild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/ Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: FUCHS SE erhält den Global Transition Award19.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com Sprache:DeutschUnternehmen:FUCHS SEEinsteinstraße 1168169 MannheimDeutschlandTelefon:+49 (0)621 / 3802-0Fax:+49 (0)621 / 3802-7190E-Mail:ir@fuchs.comInternet:www.fuchs.com/gruppeISIN:DE000A3E5D64, DE000A3E5D56 WKN:A3E5D6, A3E5D5Indizes:MDAXBörsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate ExchangeEQS News ID:1752831 Ende der MitteilungEQS News-Service Weiter zum vollständigen Artikel bei FUCHS PETROLUB AG Vz. Zum vollständigen Artikel