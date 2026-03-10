|
10.03.2026 18:56:39
Ausländer unter Verdacht: Iran spricht von Spionage für USA und Israel
TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Irans Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen ausländischen Staatsbürger wegen Spionageverdachts festgenommen. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahe steht, soll der Mann für Israel und die USA tätig gewesen sein. Die Behörden nannten weder Identität noch Nationalität.
Nach Angaben des Informationsministeriums wurde der Mann in den vergangenen Tagen gemeinsam mit weiteren mutmaßlichen Agenten festgenommen. Insgesamt sollen rund 30 Personen unter Spionageverdacht stehen. Der festgenommene Ausländer soll im Auftrag von zwei Golfstaaten militärische Informationen aus dem Iran weitergegeben haben. Im Iran kann wegen Spionage die Todesstrafe verhängt werden./da/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.