Ausländer unter Verdacht: Iran spricht von Spionage für USA und Israel

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Irans Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen ausländischen Staatsbürger wegen Spionageverdachts festgenommen. Laut der Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahe steht, soll der Mann für Israel und die USA tätig gewesen sein. Die Behörden nannten weder Identität noch Nationalität.

Nach Angaben des Informationsministeriums wurde der Mann in den vergangenen Tagen gemeinsam mit weiteren mutmaßlichen Agenten festgenommen. Insgesamt sollen rund 30 Personen unter Spionageverdacht stehen. Der festgenommene Ausländer soll im Auftrag von zwei Golfstaaten militärische Informationen aus dem Iran weitergegeben haben. Im Iran kann wegen Spionage die Todesstrafe verhängt werden./da/DP/stw