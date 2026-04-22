Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
22.04.2026 23:43:29
Auslieferungen legen zu: Mehr Umsatz und Gewinn: Tesla schreibt wieder bessere Zahlen
Elektroauto-Vorreiter Tesla von Tech-Milliardär Elon Musk ist besser in das Jahr gestartet als 2025. Die Aktie legt dank gesteigerter Verkaufszahlen zu. Das Geschäftsmodell des US-Unternehmens soll sich aber in Zukunft wandeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
18:02
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
16:45
|Tesla-Aktie trotzdem mit Abschiägen: E-Autobauer überzeugt bei Umsatz umd Ergebnis (finanzen.at)
|
13:20
|ROUNDUP: Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
11:05
|Tesla will Mitarbeiterzahl in deutschem Werk aufstocken (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Tesla auf 475 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
06:23
|ROUNDUP: Tesla sieht baldige EU-Zulassung für neues Assistenzsystem (dpa-AFX)
|
22.04.26
|Tesla verkauft wieder mehr Autos (Spiegel Online)