Ausom Enterprise präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausom Enterprise hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,72 INR gegenüber 1,33 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 8,50 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 604,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at