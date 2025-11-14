Ausom Enterprise präsentierte Quartalsergebnisse

Ausom Enterprise hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,33 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,42 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21421,75 Prozent auf 1,21 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at