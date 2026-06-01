Ausom Enterprise verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausom Enterprise veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,10 INR je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,53 Prozent auf 14,43 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 14,30 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ausom Enterprise ein Gewinn pro Aktie von 14,35 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 20,93 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ausom Enterprise 23,98 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at