Ausom Enterprise: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ausom Enterprise gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,76 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ausom Enterprise ein EPS von 10,85 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 27,86 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,73 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at