Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.11.2026 14:45:00
Ausprobiert: Mithörfunktionen Siri Recap und Live Rewind auf der Apple Watch
Apple Watch hört mit" />
Apples „Audio Intelligence“-Funktionen stehen nun als Beta zum Test bereit – außerhalb der EU. Bei der Nutzung fragt man sich ganz praktisch, was sie sollen.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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08.11.26
|Apple saves $2.7bn in taxes by booking profits in Singapore (Financial Times)
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