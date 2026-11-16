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Nike löst adidas ab 16.11.2026 11:57:40

Ausrüsterwechsel bei der UEFA: Nike übernimmt von adidas, Aktie im Fokus der Anleger

Ausrüsterwechsel bei der UEFA: Nike übernimmt von adidas, Aktie im Fokus der Anleger

Nike wird adidas als offiziellen Ausrüster für Spielbälle bei den europäischen Fußballwettbewerben der Männer ablösen.

Wie Nike mitteilte, hat der US-Konzern hat einem Vierjahresvertrag zugestimmt, der bis zum Jahr 2031 läuft.

Ab dem Beginn der kommenden Saison werden Bälle von Nike in Spielen der Champions League und der Europa League sowie bei anderen kontinentalen Wettbewerben der Männer eingesetzt.

Die Vereinbarung zwischen Nike und UC3 - einem Gemeinschaftsunternehmen der UEFA und der European Football Clubs - beendet die 26-jährige Ära von adidas als Balllieferant für Europas prestigeträchtigsten Klubwettbewerb.

UC3 hatte das Ausschreibungsverfahren für den Vertrag im März gestartet. Die Vereinigung European Football Clubs vertritt mehr als 900 der führenden Fußballvereine Europas.

Die Nike-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,29 Prozent höher bei 38,48 US-Dollar.

DJG/DJN/uxd/apo

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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